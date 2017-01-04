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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ СЕРВИСА «ИНТЕРНЕТ-БАНК» УТРОМ 5 ЯНВАРЯ
13:55 04.01.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о возможных перерывах в работе сервиса «Интернет-банк» для физических лиц с 7:30 до 10:00 5 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.
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