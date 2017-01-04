БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ СЕРВИСА «ИНТЕРНЕТ-БАНК» УТРОМ 5 ЯНВАРЯ

13:55 04.01.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о возможных перерывах в работе сервиса «Интернет-банк» для физических лиц с 7:30 до 10:00 5 января. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.