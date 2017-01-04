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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБОЙ ИЗ ПАКЕТОВ УСЛУГ «АЛЬФА-ХРАНИТЕЛЬ» ЗА 2 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
12:33 04.01.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает любой из пакетов услуг «Альфа-Хранитель» за 2 рубля в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение доступно при подключении сервиса в рассрочку на 12 месяцев в любом отделении Альфа-Банка. Менеджеры банка окажут консультацию по подбору варианта среди пакетов услуг:
пакет услуг «Альфа-Хранитель» – охрана ключей, документов, телефона;
пакет услуг «Все лучшее – детям!» – поиск заблудившегося ребенка, а также его ключей;
пакет услуг «Лучший друг» – поиск пропавшего домашнего животного;
пакет услуг «Охрана багажа и документов» – защита багажа и личных документов.
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