ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает любой из пакетов услуг «Альфа-Хранитель» за 2 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение доступно при подключении сервиса в рассрочку на 12 месяцев в любом отделении Альфа-Банка. Менеджеры банка окажут консультацию по подбору варианта среди пакетов услуг:

пакет услуг «Альфа-Хранитель» – охрана ключей, документов, телефона;

пакет услуг «Все лучшее – детям!» – поиск заблудившегося ребенка, а также его ключей;

пакет услуг «Лучший друг» – поиск пропавшего домашнего животного;

пакет услуг «Охрана багажа и документов» – защита багажа и личных документов.