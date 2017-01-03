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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК УСТАНОВИЛ ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ KFC В МИНСКЕ
11:39 04.01.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» установило платежный терминал самообслуживания в ресторане быстрого питания KFC, расположенном в ТЦ «Столица» в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря реализованному проекту по установке платежного терминала самообслуживания в торговой сети ООО «Бел Фуд Сервис», в котором Беларусбанк выступил в качестве банка-эквайера, посетители заведения могут сформировать заказ самостоятельно, выбрав необходимые блюда на сенсорном табло устройства. После того, как заказ сформирован, клиент с использованием банковской платежной карточки оплачивает его.
Платежный терминал самообслуживания, расположенный рядом с традиционными кассами, принимает к расчету как банковские карты с магнитной полосой, так чиповые и бесконтактные. Получив на руки чек с номером своего заказа, посетителю ресторана остается дождаться его формирования и получения на кассе выдачи заказов.
Авторы и организаторы проекта обещают, что в ближайшее время в стране появятся еще 14 подобных устройств.
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