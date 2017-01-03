ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ КАТЕГОРИЙ VIP, «ПРЕМИУМ» И «ПРЕСТИЖ» КЛИЕНТОВ – ФИЗЛИЦ
09:47 04.01.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января изменило критерии соответствия категорий VIP, «Премиум» и «Престиж» клиентов – физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с начала 2017 года VIP-обслуживание ОАО «Банк БелВЭБ» стало доступным для клиентов – физических лиц, заработная плата которых за последние 3 месяца составит от 2500 долларов США в эквиваленте и наниматели которых обслуживаются в рамках «зарплатных проектов» при условии, что их штатная численность составляет не менее 10 работников.

VIP сервис ОАО «Банк БелВЭБ» раскроет индивидуальность в обслуживании: персональный менеджер, приоритетность в обслуживании, осуществление банковских операций и услуг в VIP-зонах, бесплатное получение международных банковских платежных карточек Visa Gold и получение международных банковских платежных карточек Visa Platinum со скидкой 50% от ставки тарифа за годовое обслуживание.

Новые возможности получения категории «Премиум» включают в себя размещение на своих счетах денежных средств или заключение с ОАО «Банк БелВЭБ» одного или нескольких кредитных договоров в объеме не менее 40000 долларов США в эквиваленте. В случае если клиент обслуживается в рамках «зарплатных проектов» и его заработная плата за последние 3 месяца составляет не менее 1000 долларов США в эквиваленте, ему также присваивается категория «Премиум».

Обслуживание по категории «Премиум» позволит использовать международную банковскую карточку Visa Gold без ограничений (лимиты на минимальную сумму денежных средств, находящихся на счете, не применяются), получать кредиты ОАО «Банк БелВЭБ» по сниженной процентной ставке, а также в увеличенном размере.

Обслуживание в рамках категории «Престиж» стало возможным при сохранении объема среднедневных остатков средств по счетам за 6 месяцев в размере не менее 1000 долларов США в эквиваленте, а для клиентов – физлиц, обсуживающихся в рамках «зарплатных проектов», – при зачислении зарплаты за последние 3 месяца. При обслуживании можно получать кредиты ОАО «Банк БелВЭБ» по сниженной процентной ставке, а также в увеличенном размере по сравнению с условиями, предоставляемыми для клиентов категории «Классик».

Ознакомиться с категорией можно с помощью услуги «Интернет-Банк».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
валюта курс
EUR 2.0545
USD 1.9666
RUB 3.2142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0545 +0.0095
USD 1.9666 +0.0081
RUB 3.2142 -0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0410 2.0520
USD 1.9620 1.9690
RUB 3.2000 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0450
EUR/RUB 63.4500 64.5000
USD/RUB 61.0000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте