ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января изменило критерии соответствия категорий VIP, «Премиум» и «Престиж» клиентов – физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с начала 2017 года VIP-обслуживание ОАО «Банк БелВЭБ» стало доступным для клиентов – физических лиц, заработная плата которых за последние 3 месяца составит от 2500 долларов США в эквиваленте и наниматели которых обслуживаются в рамках «зарплатных проектов» при условии, что их штатная численность составляет не менее 10 работников.

VIP сервис ОАО «Банк БелВЭБ» раскроет индивидуальность в обслуживании: персональный менеджер, приоритетность в обслуживании, осуществление банковских операций и услуг в VIP-зонах, бесплатное получение международных банковских платежных карточек Visa Gold и получение международных банковских платежных карточек Visa Platinum со скидкой 50% от ставки тарифа за годовое обслуживание.

Новые возможности получения категории «Премиум» включают в себя размещение на своих счетах денежных средств или заключение с ОАО «Банк БелВЭБ» одного или нескольких кредитных договоров в объеме не менее 40000 долларов США в эквиваленте. В случае если клиент обслуживается в рамках «зарплатных проектов» и его заработная плата за последние 3 месяца составляет не менее 1000 долларов США в эквиваленте, ему также присваивается категория «Премиум».

Обслуживание по категории «Премиум» позволит использовать международную банковскую карточку Visa Gold без ограничений (лимиты на минимальную сумму денежных средств, находящихся на счете, не применяются), получать кредиты ОАО «Банк БелВЭБ» по сниженной процентной ставке, а также в увеличенном размере.

Обслуживание в рамках категории «Престиж» стало возможным при сохранении объема среднедневных остатков средств по счетам за 6 месяцев в размере не менее 1000 долларов США в эквиваленте, а для клиентов – физлиц, обсуживающихся в рамках «зарплатных проектов», – при зачислении зарплаты за последние 3 месяца. При обслуживании можно получать кредиты ОАО «Банк БелВЭБ» по сниженной процентной ставке, а также в увеличенном размере по сравнению с условиями, предоставляемыми для клиентов категории «Классик».

Ознакомиться с категорией можно с помощью услуги «Интернет-Банк».