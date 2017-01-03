ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) изменяет с 4 января ставки по отдельным вкладам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по новым безотзывным вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США с 4 января составят: на 3 месяца – 1,8% годовых, 6 месяцев – 2,5% годовых, на 12 месяцев – 2,8% годовых и 24 месяца – 3,5% годовых. В евро ставки установлены на уровне 1%, 1,5%, 2%, 2,5% годовых на 3, 6, 12 и 24 месяца соответственно.

Ставка по новым отзывным вкладам «Альфа-Актив» в долларах США сроком на 12 месяцев составит 1,8% годовых, на 24 месяца – 2% годовых. В евро: 1% и 1,5% годовых на срок 12 и 24 месяца соответственно.

Депозит «Альфа-Хит» с 4 января будет заключаться на условиях договора безотзывного вклада. По данному вкладу клиенты будут иметь возможность разместить денежные средства сроком на 2 месяца в долларах США, евро или российских рублях под 1%, 0,5%, 7,5% годовых в долларах США, евро или российских рублях соответственно.

Изменены ставки по безотзывному депозиту «Альфа-Комфорт» со сроком размещения средств на 24 месяца – 3,75% годовых в долларах США и 2,75% годовых в евро.

С 4 января также прекращается прием новых и пролонгация действующих отзывных вкладов «Альфа-Хит» в иностранной валюте.