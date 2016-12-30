ЗАО «Банк «Решение» предлагает корпоративным клиентам новую линейку пакетов услуг на расчетно-кассовое обслуживание.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг — это набор банковских сервисов, позволяющий экономить расходы на открытие и обслуживание текущего (расчетного) счета. Подключение к новым пакетам услуг будет осуществляться с 6 января.

В частности, банк предлагает несколько вариантов пакетов:

«СТАРТ» – для клиентов, совершающих не более 25 платежей в месяц; подключение – бесплатно; абонентская плата – 15 руб.; открытие счета, 25 платежей в BYN в месяц, с использованием систем «Клиент-банк»/ «Интернет-банк», системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк», оформление справок, предоставление выписок, оформление платежных поручений, платежных требований, объявлений на взнос наличных и др. — до 2 документов в месяц, прием наличных денежных средств для зачисления их на счета, открытые в ЗАО «Банк «Решение», эмиссия банковских платежных карт БЕЛКАРТ-Стандарт (в рамках зарплатного проекта, для перечисления предпринимательского дохода ИП) – бесплатно.

«ПРАКТИЧНЫЙ» – для клиентов, совершающих большое количество платежей в месяц; подключение – 10 руб.; абонентская плата – 30 руб.; открытие счета, неограниченное количество платежей в BYN, с использованием систем «Клиент-банк»/ «Интернет-банк», перевод срочных платежей по системе BISS, системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк», оформление справок, предоставление выписок, прием и обработка документов, выставленных на инкассо, принятых в электронном виде, оформление платежных поручений, платежных требований, объявлений на взнос наличных и др. — до 5 документов в месяц, прием наличных денежных средств для зачисления их на счета, открытые в ЗАО «Банк «Решение», эмиссия до 3-х банковских платежных карт VISA Gold, БЕЛКАРТ-Премиум; эмиссия банковских платежных карт БЕЛКАРТ-Стандарт, VISA Electron Chip (в рамках зарплатного проекта, для перечисления предпринимательского дохода ИП), эмиссия 1 корпоративной банковской платежной карты – бесплатно.

«ВАЛЮТНЫЙ» – для клиентов, заинтересованных в оптимизации расходов по ВЭД: платежи в иностранной валюте; подключение – 10 руб.; абонентская плата – 79 руб.; открытие счета, неограниченное количество платежей в BYN, с использованием систем «Клиент-банк»/ «Интернет-банк», перевод срочных платежей по системе BISS, системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк», оформление справок, предоставление выписок, прием и обработка документов, выставленных на инкассо, принятых в электронном виде, оформление платежных поручений, платежных требований, объявлений на взнос наличных и др. — до 10 документов в месяц, прием наличных денежных средств для зачисления их на счета, открытые в ЗАО «Банк «Решение», эмиссия до 5 банковских платежных карт VISA Gold, БЕЛКАРТ-Премиум; эмиссия банковских платежных карт БЕЛКАРТ-Стандарт, VISA Electron Chip (в рамках зарплатного проекта, для перечисления предпринимательского дохода ИП), эмиссия до 3-х корпоративных банковских платежных карт – бесплатно; 5 переводов в месяц в иностранной валюте по стоимости (за каждый платеж): с конверсией внутри Беларуси: в долларах США — 5 USD, в евро — 5 EUR, в российских рублях — 100 RUB; с конверсией за пределы Беларуси: в долларах США — 10 USD, в евро — 25 EUR, в российских рублях — 100 RUB.

Подключение к пакетам на расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях — «Начало», «Начало+», «Стандарт», «Премиум», «Элита» — прекращается.