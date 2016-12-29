БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ

12:02 03.01.2017 «Франсабанк» ОАО с 3 января изменяет процентные ставки по потребительским кредитам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентные ставки составят: «Все и сразу» — от 16% годовых (на рефинансирование — от 19,99% годовых); «Возможно все» — от 22% годовых (на рефинансирование — от 19,99% годовых); «Открой мир с Mastercard» — 25% годовых; «Золотой возраст» — от 24% годовых; автокредиты — 23% годовых.