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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
12:02 03.01.2017
«Франсабанк» ОАО с 3 января изменяет процентные ставки по потребительским кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентные ставки составят: «Все и сразу» — от 16% годовых (на рефинансирование — от 19,99% годовых); «Возможно все» — от 22% годовых (на рефинансирование — от 19,99% годовых); «Открой мир с Mastercard» — 25% годовых; «Золотой возраст» — от 24% годовых; автокредиты — 23% годовых.
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