ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 января 2017 года прекратило совершать выплату и отправку международных денежных переводов через платежную систему Western Union.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отправки денежных средств за границу и получения переводов из-за границы можно воспользоваться широким спектром услуг международной платежной системы «Юнистрим».

Переводы можно отправить/получить в офисах ОАО «Банк Москва-Минск», а также воспользоваться Онлайн-переводами в Интернет-банке или на сайте банка.