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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ПРЕКРАТИЛ ВЫПЛАТУ И ОТПРАВКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ WESTERN UNION
10:58 03.01.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 января 2017 года прекратило совершать выплату и отправку международных денежных переводов через платежную систему Western Union.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отправки денежных средств за границу и получения переводов из-за границы можно воспользоваться широким спектром услуг международной платежной системы «Юнистрим».
Переводы можно отправить/получить в офисах ОАО «Банк Москва-Минск», а также воспользоваться Онлайн-переводами в Интернет-банке или на сайте банка.
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