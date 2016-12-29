ЗАО «Банк «Решение» с 3 января вносит изменения в перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выдача, подтверждение гарантии – по договоренности; авизование гарантии, выданной другим банком – 0,1% от суммы (мин. 50 долларов США, макс. 150 долларов США); изменение условий гарантии – 50 долларов США; авизование изменений условий гарантии, выданной другим банком – 25 долларов США; подтверждение подлинности гарантии и изменений условий гарантии (за каждое подтверждение) – 100 долларов США;

аннулирование гарантии до истечения срока действия: гарантии, выданной другим банком, под контргарантию ЗАО «Банк «Решение» - 50 долларов США; гарантии, выданной ЗАО «Банк «Решение» - 25 долларов США;

платеж по гарантии по требованию бенефициара – 0,2% от суммы, выплаченной по требованию бенефициара;

направление гаранту требования бенефициара (клиента банка) о платеже – 30 долларов США;

открытие и сопровождение аккредитива – 0,15 % от суммы в год до даты исполнения/закрытия аккредитива (мин. 50 долларов США за весь срок действия аккредитива) или по договоренности;

непокрытое обязательство клиента по аккредитиву – по договоренности;

изменение условий аккредитива: изменения, связанные с увеличением суммы аккредитива – 0,2% от суммы увеличения (мин. 50 долларов США) или по договоренности; изменение других условий – 40 долларов США за изменение;

прием, проверка документов – 0,15% от суммы пакета документов (мин. 50 долларов США) или по договоренности;

прием документов с расхождениями – 40 долларов США за каждый пакет документов с расхождениями;

платеж по аккредитиву – 0,15% от суммы платежа (мин. 50 долларов США) или по договоренности;

платёж с уступкой выручки – не взимается;

негоциация документов – не взимается;

акцепт тратт – не взимается;

аннуляция аккредитива до истечения срока его действия – 100 долларов США;

предконтрактная работа с клиентом – не взимается;

оформление заявки на аккредитив по просьбе клиента – не взимается;

пересылка документов по аккредитиву в исполняющий банк/авизующий банк/бенефициару – 100 долларов США;

организация подтверждения/финансирования по аккредитиву – 50 долларов США.