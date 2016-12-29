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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ PAYOKAY, «АВТОКАРТА», «МТБАНК-КОРОНА» И «ХАЛВА»
16:14 30.12.2016
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в Правила программ лояльности PayOkay, «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены дополнения в Правила программ лояльности: в разделе «Права и обязанности сторон» описан порядок урегулирования ошибочно начисленного кэшбэк.
Новые редакции Правил программ лояльности PayOkay, «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва» вступают в действие с 3 января.
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