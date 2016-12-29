БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ PAYOKAY, «АВТОКАРТА», «МТБАНК-КОРОНА» И «ХАЛВА»

16:14 30.12.2016 ЗАО «МТБанк» вносит изменения в Правила программ лояльности PayOkay, «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены дополнения в Правила программ лояльности: в разделе «Права и обязанности сторон» описан порядок урегулирования ошибочно начисленного кэшбэк. Новые редакции Правил программ лояльности PayOkay, «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва» вступают в действие с 3 января.