БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПЕРЕНОСИТ ДАТУ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАВОК ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП НА 1 ФЕВРАЛЯ

15:37 30.12.2016 ЗАО «РРБ-Банк» переносит дату введения новых ставок платы за отдельные банковские операции, а также пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 февраля 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые ставки планировалось ввести с 3 января 2017 года