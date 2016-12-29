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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПЕРЕНОСИТ ДАТУ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАВОК ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП НА 1 ФЕВРАЛЯ
15:37 30.12.2016
ЗАО «РРБ-Банк» переносит дату введения новых ставок платы за отдельные банковские операции, а также пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 февраля 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые ставки планировалось ввести с 3 января 2017 года
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