ОАО «БНБ-Банк» обновило предложение для бизнеса по зарплатным проектам и предлагает воспользоваться «СМАрт Зарплата» с 9 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зарплатные проекты «СМАрт Зарплата» помогут юридическим лицам сократить объем кассовых операций бухгалтерии, уменьшат затраты на инкассацию, а также обеспечат конфиденциальность перечисляемых сумм.

Преимущества для компании следующие: не нужно платить за получение, доставку и хранение наличных. Компания платит только за зачисление денег на счета. Все остальное (открытие счетов, выпуск карточек и их обслуживание) – бесплатно; выдача зарплаты сводится к перечислению одного платежа в банк; сотрудники не смогут узнать о размерах зарплат коллег; оперативное зачисление зарплаты на карточки.

Преимущества для сотрудников:

зарплатные карточки выдаются сроком действия 3 года и являются международными – ими можно пользоваться не только в Беларуси, но и за рубежом;

сотрудники компаний могут воспользоваться овердрафтом. Для этого нужно просто заполнить анкету;

сотрудники могут без комиссий оплачивать товары и услуги карточкой в Беларуси и за рубежом, рассчитываться в Интернете 24/7/365. Снятие наличных возможно в банкоматах и банках по всему миру;

возможность смены ПИН-кода карточки на более удобный и запоминающийся в любом банкомате БНБ-Банка;

безопасный способ хранения денежных средств «до востребования»: в случае утери/кражи карточки – блокировка доступна 24 часа в сутки 365 дней в году;

ежемесячное получение выписки и новостей на электронный почтовый ящик; SMS-оповещение – оперативное информирование о поступивших/списанных суммах денежных средств с указанием остатка после операции.

Варианты зарплатного проекта:

Базовый: комиссия за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 0,6% для белорусских рублей и долларов США; снятие наличных в сети БНБ-Банка (банкоматы, пункты выдачи наличных) – бесплатно; снятие наличных в сети других банков – с взиманием вознаграждения согласно тарифам; плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами; возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 3 карточки уровня Gold, и 1 карточка уровня Platinum – бесплатно; вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic/MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro..

Выгодный: комиссия за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 1,5% для белорусских рублей и для долларов США; снятие наличных в сети БНБ-Банка и в банкоматах банков, обслуживающихся в ОАО «БПЦ» (на текущий момент это «АСБ Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритетбанк», «Банк Решение», «Франсабанк», «ЦептерБанк», «БТА-Банк» и «БСБ Банк») – бесплатно; снятие наличных в сети других банков – с взиманием вознаграждения согласно тарифам; плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами; возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 5 карточек уровня Gold, и 3 карточки уровня Platinum – бесплатно; вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic/MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro/VISA Classic.

Премиальный: комиссия за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 2,5% как для белорусских рублей, так и для долларов США; снятие наличных во всех банках мира бесплатно; плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами; возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 5 карточек уровня Gold, и 5 карточек уровня Platinum – бесплатно; вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic/MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro / VISA Classic.

Дополнительные возможности:

ко всем карточкам, выпущенным в рамках зарплатных проектов можно выпустить любое количество дополнительных карточек ниже основного уровня, того же уровня или на один уровень выше;

безналичные операции по всему миру без комиссии;

бесплатные переводы между карточками, выпущенными Белорусским народным банком;

возможность совершения платежей через Интернет;

возможность пользования Интернет- и мобильным банкингом;

дополнительный доход с системой премиальных вознаграждений за осуществление безналичных расчетов – Cash-back;

SMS-оповещение и SMS-банкинг.