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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА ЗА УСЛУГИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЕЙФА
12:04 30.12.2016
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2017 года изменяет размеры вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор на услугу по зачислению выручки через автоматический сейф.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка тарифа за автоматический сейф банка в белорусских рублях составит: с зачислением выручки в режиме онлайн – 0,17% от принятой суммы в одном вложении, минимум 2 руб.; с зачислением выручки в режиме оффлайн – 0,1% от принятой суммы в одном вложении, минимум 2 руб.
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