ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2017 года изменяет размеры вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор на услугу по зачислению выручки через автоматический сейф.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка тарифа за автоматический сейф банка в белорусских рублях составит: с зачислением выручки в режиме онлайн – 0,17% от принятой суммы в одном вложении, минимум 2 руб.; с зачислением выручки в режиме оффлайн – 0,1% от принятой суммы в одном вложении, минимум 2 руб.