БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА ДЕНЕГ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

10:58 30.12.2016 ОАО «Белинвестбанк» с 1 января 2017 года изменяет ставки по договорам гарантийного депозита денег для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по вновь заключаемым и ранее заключенным договорам гарантийного депозита денег для физлиц в белорусских рублях и в иностранной валюте, заключаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам устанавливаются: в белорусских рублях (BYN) – 0,0001%; в долларах США (USD), евро (EUR), российских рублях (RUB) – 1%.