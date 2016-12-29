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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА ДЕНЕГ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:58 30.12.2016
ОАО «Белинвестбанк» с 1 января 2017 года изменяет ставки по договорам гарантийного депозита денег для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по вновь заключаемым и ранее заключенным договорам гарантийного депозита денег для физлиц в белорусских рублях и в иностранной валюте, заключаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам устанавливаются: в белорусских рублях (BYN) – 0,0001%; в долларах США (USD), евро (EUR), российских рублях (RUB) – 1%.
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