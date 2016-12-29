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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
09:40 30.12.2016
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вносит изменения в Договор комплексного банковского обслуживания частных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступают в действие с 3 января 2017 года и связаны с исключением дублирования сумм, указанных в белорусских рублях образца 2000 года (BYR), а также касаются ограничения ответственности банка при исполнении платежей клиентов банками-корреспондентами, банками-получателями.
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