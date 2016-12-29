В связи с новогодними праздниками отделения ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) не будут обслуживать клиентов 31 декабря (суббота), 1 января (воскресенье) и 2 января (понедельник).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в пятницу, 30 декабря 2016 года в отделениях Альфа-Банка, обслуживающих частных лиц, режим работы продлен до 20.00. Таким образом, обслуживание клиентов закончится на 1 час позже указанного в режиме работы. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться без изменений, в соответствии с пятничным графиком работы отделений. При этом в этот день торги с иностранными валютами на ОАО «БВФБ» проводиться не будут (заключительные торги в 2016 году будут проведены в четверг, 29 декабря).

С 22.00 30 декабря до 10.00 будет ограничен функционал интернет-банка «Альфа-Клик», мобильного банка «Альфа-Мобайл» и приложения INSYNC.BY: будут недоступны все виды денежных переводов, открытие счетов/депозитов, выпуск виртуальных карт. Ограничения не будут распространяться на осуществление платежей в системе ЕРИП.

С 31 декабря по 2 января включительно будет временно приостановлена работа службы по доставке банковского продукта «А-Курс».

С 10.00 до 22.00 31 декабря в связи с проведением регламентных работ возможны временные ограничения всей функциональности интернет-банка «Альфа-Клик», мобильного банка «Альфа-Мобайл» и приложения INSYNC.BY (с 1 января 2017 года эти системы дистанционного банковского обслуживания будут работать в штатном режиме).

Контакт-центр Альфа-Консультант продолжит круглосуточную работу в выходные дни.