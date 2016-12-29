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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С 30 ДЕКАБРЯ ДО 9 ЯНВАРЯ
17:22 29.12.2016
ОАО «БНБ-Банк» изменяет график проведения международных платежей с 30 декабря до 9 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в долларах США операции проводятся в режиме работы банка с учетом предпраздничного дня (06.01.2016), т.е. время приема и обработки расчетных и иных документов сокращается на один час.
Операции с евро проводятся в режиме работы банка с учетом предпраздничного дня (06.01.2017), т.е. время приема и обработки расчетных и иных документов сокращается на один час.
По российским рублям 30 декабря – платежные документы принимаются до 12:30 текущей датой валютирования; документы, полученные после этого времени, принимаются к исполнению датой валютирования 9 января.
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