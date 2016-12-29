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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РРБ-БАНКА СОСТОИТСЯ 4 ЯНВАРЯ
16:01 29.12.2016

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк» состоится 4 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопросы избрания члена Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк»; назначения и выплаты вознаграждения члену Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк»; утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».
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