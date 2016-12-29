Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк» состоится 4 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопросы избрания члена Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк»; назначения и выплаты вознаграждения члену Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк»; утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».