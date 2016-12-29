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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ОГРАНИЧИТ ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ 30-31 ДЕКАБРЯ И 1-2 ЯНВАРЯ
15:25 29.12.2016
ОАО «Белгазпромбанк» ограничит время осуществления некоторых операций 30-31 декабря и 1-2 января в связи с проведением работ по завершению рабочего месяца и окончанием года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, время работы будет ограничено:
по переводам и выплатам без открытия счета, в рамках договоров, заключенных со страховыми и иными организациями, по текущим счетам (в том числе с использованием карт), депозитам, а также с использованием систем дистанционного банковского обслуживания – до 15.00 30.12.2016, до 13.00 31.12.2016, а также по всем вышеперечисленным операциям с 01 по 02.01.2017;
по договорам закрытого банковского хранения – с 31.12.2016 по 02.01.2017;
выдача кредитов физическим лицам путем перечисления на депозитные и текущие счета (в том числе открытые в других банках) – до 15.00 30.12.2016, до 13.00 31.12.2016 (до 13.00 только внутри банка, за пределы Банка 31.12.2016 выдача невозможна), а также с 01 по 02.01.2017;
осуществление операций по погашению кредитов в кассах банка, а также с использованием каналов ДБО – до 15.00 30.12.2016, до 13.00 31.12.2016, а также с 01 по 02.01.2017.
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