|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК 30 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЮРЛИЦ И ИП ПРИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ДО 11:00
14:54 29.12.2016
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 30 декабря будет осуществлять прием и обработку платежных поручений клиентов банка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте с исполнением текущим банковским днем, а также прием и обработку документов при совершении валютно-обменных операций до 11:00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием и обработка платежных документов в национальной валюте будет производиться в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком обслуживания клиентов ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
Курсы в банках
на 29.12.2016
Конвертация в банках
на 29.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте