ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 30 декабря будет осуществлять прием и обработку платежных поручений клиентов банка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте с исполнением текущим банковским днем, а также прием и обработку документов при совершении валютно-обменных операций до 11:00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием и обработка платежных документов в национальной валюте будет производиться в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком обслуживания клиентов ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».