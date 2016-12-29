БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

WESTERN UNION ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДАМ - ПАРИТЕТБАНК

12:32 29.12.2016 Система денежных переводов Western Union вводит с 29 декабря новые тарифы по переводам в долларах США из Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Паритетбанк», при сумме перевода 0,01-200 долларов плата за перевод составит 3 доллара; 200,01-3000 долларов – 1,5% от суммы перевода; 3000,01 и более – 1% от суммы перевода.