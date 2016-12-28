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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
10:12 29.12.2016
ОАО «Банк БелВЭБ» планирует изменить стоимость отдельных услуг дистанционного обслуживания субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 1 февраля 2017 года произойдет увеличение размера абонентской платы за использование системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер ежемесячной абонентской платы за использование системы «Клиент-Банк» составит 18,5 руб. (п.2.1.3 и п. 141.12.2 Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» от 24.05.2013 №404).
С 1 февраля вступит в силу новый тариф в размере 30 руб. за регистрацию, установку, настройку и подключение к системе «Клиент-Банк». Данная плата взимается единожды при подключении к вышеуказанной системе.
Без изменений сохранится размер ежемесячной абонентской платы за использование системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов, который составляет 13,5 руб.
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