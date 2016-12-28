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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ ОТ ЕАБР КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:40 28.12.2016
Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ОАО «Белагропромбанк» возобновляемую кредитную линию на сумму 30 млн долларов США сроком на 5 лет. Соответствующее соглашение подписали 28 декабря управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев и заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, средства предназначены для финансирования внешнеторговых операций клиентов ОАО «Белагропромбанк» в государствах-участниках ЕАБР. Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами-участниками ЕАБР. Финансирование может быть предоставлено в долларах США, евро, российских рублях или иной валюте государств-участников ЕАБР.
Соглашение окажет содействие расширению взаимной торговли между государствами-участниками ЕАБР и тем самым создаст предпосылки для углубления интеграционных процессов между ними.
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