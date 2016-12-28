ЗАО «БСБ Банк» открыло новое отделение №12 в Минске (пр-т. Победителей, 27).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение находится на втором этаже жилого комплекса «Славянский квартал» и расположено всего в нескольких метрах от Головного офиса банка. В новом отделении есть все для удобства клиентов - новый современный офис, зона для совершения платежей и снятия наличных денежных средств.

Перечень услуг для бизнес-клиентов следующий: открытие счетов в рублях, иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание; депозитные вклады; международные расчеты; операции с иностранной валютой; документарные операции; операции по корпоративным карточкам.

Для частных клиентов предлагается: продажа, покупка, конвертация иностранной валюты по выгодным курсам; денежные переводы без открытия счета; прием ветхой иностранной валюты; прием ветхой национальной валюты; оплата услуг мобильной связи; операции по платежным карточкам; сопровождение сделок с недвижимостью и автотранспортом.