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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ
16:51 28.12.2016
ЗАО «БСБ Банк» открыло новое отделение №12 в Минске (пр-т. Победителей, 27).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение находится на втором этаже жилого комплекса «Славянский квартал» и расположено всего в нескольких метрах от Головного офиса банка. В новом отделении есть все для удобства клиентов - новый современный офис, зона для совершения платежей и снятия наличных денежных средств.
Перечень услуг для бизнес-клиентов следующий: открытие счетов в рублях, иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание; депозитные вклады; международные расчеты; операции с иностранной валютой; документарные операции; операции по корпоративным карточкам.
Для частных клиентов предлагается: продажа, покупка, конвертация иностранной валюты по выгодным курсам; денежные переводы без открытия счета; прием ветхой иностранной валюты; прием ветхой национальной валюты; оплата услуг мобильной связи; операции по платежным карточкам; сопровождение сделок с недвижимостью и автотранспортом.
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