БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИЗЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ В ДРУГИХ БАНКАХ

15:23 28.12.2016 ОАО «Белагропромбанк» предлагает воспользоваться новым кредитным продуктом «Рефинансирование». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового кредитного продукта Белагропромбанк предлагает оформить кредит на погашение полученных ранее кредитов в других банках на следующих условиях: процентная ставка - 23% годовых; срок кредита - до 5 лет при рефинансировании потребительских кредитов; до 15 лет при рефинансировании кредитов на финансирование недвижимости.