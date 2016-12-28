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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ MPOS ТЕРМИНАЛОВ
13:41 28.12.2016
ОАО «Белагропромбанк» с 1 января 2017 года временно приостанавливает подключение новых организаций торговли и сервиса на эквайринг с использованием mPOS терминалов.
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