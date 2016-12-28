ОАО «Белинвестбанк» и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с соглашением в рамках Глобальной программы торгового финансирования Белинвестбанку будет открыта линия в размере 20 млн долларов США.

Глобальная программа торгового финансирования (GTFP) предполагает предоставление Международной финансовой корпорацией частичных и полных гарантий под отдельные торговые соглашения и покрытие страновых и коммерческих рисков по платежам по внешнеторговым контрактам клиентов банка.

Участие в Глобальной программе торгового финансирования позволит расширить возможности Белинвестбанка по организации финансирования внешнеторговых сделок за счет увеличения объемов и уменьшения стоимости торговых операций, продления сроков погашения обязательств. Это, в свою очередь, позволит стимулировать внешний торговый оборот стран присутствия Международной финансовой корпорации, включая Беларусь.

Внешнеторговое финансирование является одним из приоритетных направлений деятельности Белинвестбанка. Общий объем совершенных банком операций торгового финансирования в текущем году составил 245 млн долларов США.

Специалисты банка всегда готовы оказать поддержку клиенту в выборе наиболее выгодного варианта структурирования внешнеторговой сделки. Кроме того, налаженные отношения с банками во многих странах позволяют максимально оперативно дать предварительный принципиальный ответ клиенту о возможности проведения сделки и сроках ее совершения.

В контексте реализации ряда мероприятий в рамках подготовки Белинвестбанка к приватизации, установление сотрудничества с Международной финансовой корпорацией является значимым событием в направлении повышения репутации и узнаваемости банка на межбанковском рынке.