Национальный банк Беларуси в настоящее время изъял из обращения более 95% от суммы денежной наличности «старого» образца и 56% от количества банкнот, находившихся вне касс Нацбанка на 1 июля 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, по состоянию на 20 декабря 2016 г. банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью (более 99% от общего количества, находившегося в обращении), уровень изъятия банкнот средних номиналов (5000, 10000 и 20000 рублей) превысил 70%. Также выведено из обращения 33% банкнот мелких номиналов. Поступление банкнот мелких номиналов в кассы Национального банка ожидается еще в начале 2017 года. Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается до 50% банкнот мелких номиналов.

В общем количестве денежных знаков образца 2009 года, находящихся вне касс Национального банка, на долю монет приходится почти 70%, банкнот – 30%. Наиболее востребованными являются монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти 50% от общего количества находящихся в обращении монет). Самыми популярными банкнотами являются 10 и 20 рублей (более 63% от общего количества банкнот).

31 декабря 2016 г. заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года. С 1 января 2017 г. в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года.

«Старые» денежные знаки можно обменять на «новые» в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения:

с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. включительно – в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси;

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно – в Национальном банке Беларуси.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.