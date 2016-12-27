ОАО «Белагропромбанк» вводит временные ограничения при выполнении операций погашения задолженности по кредитным договорам физических лиц в кассах, терминальном оборудовании банка, а также системах дистанционного обслуживания клиентов («Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг» и т.д.) декабре 2016 – январе 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23.45 29 декабря по 00.15 3 января будут заблокированы операции погашения кредитной задолженности в терминальном оборудовании банка и системах «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «ТВ-банкинг» и т.п.

30 декабря не осуществляется прием платежей в счет погашения задолженности в кассах структурных подразделений, отличных от места учета задолженности. В 13.00 30 декабря в кассах банка приостанавливается прием платежей в счет погашения задолженности по кредитам по месту учета кредитной задолженности.

31 декабря – 2 января в кассах банка погашение задолженности по кредитным договорам осуществляться не будет.