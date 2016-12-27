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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕБОЯХ В РАБОТЕ БАНКОВСКИХ СЕРВИСОВ В НОЧЬ НА 28 ДЕКАБРЯ
17:22 27.12.2016
ОАО «БНБ-Банк» предупреждает о возможных перебоях в работе банковских сервисов (в том числе в работе сайта банка, Интернет- и мобильного банкинга, системы «Клиент-Банк», банкоматов, а также в расчетах банковскими карточками) с 00:00 до 06:00 28 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ на серверном оборудовании.
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