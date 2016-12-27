ЗАО «Банк «Решение» 6 января внесет изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, будут снижены тарифы на предоставление следующих услуг:

Пункт 3.3. ставок вознаграждения на кассовые операции в белорусских рублях: выдача наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,5% от суммы зачисления;

Пункт 4.4. ставок вознаграждения на расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте: перевод иностранной валюты со счета клиента, перевод с конверсией внутри Беларуси: в долларах США – 8 долларов США, в евро – 8 евро, в российских рублях – 100 росс. руб., в другой иностранной валюте – 8 долларов США;

Пункт 4.5. ставок вознаграждения на расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте: перевод иностранной валюты со счета клиента, перевод с конверсией за пределы Беларуси – в долларах США с отнесением расходов за счет плательщика – 15 долларов США, с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода) – 10 долларов США, с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара – 10 долларов США; в евро – 30 евро, 10 евро, 10 евро соответственно; в российских рублях – 100 росс. руб., в другой ОКВ – 10 долларов США, в СКВ (кроме долларов США и ЕВРО) – 30 долларов США + комиссия третьих банков;

Пункт 4.6. ставок вознаграждения на расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте: отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций – в СКВ (кроме евро) – 20 долларов США + комиссия третьих банков, в евро – 20 евро + комиссия третьих банков, в ОКВ, российских рублях – 5 долларов США+ комиссия третьих банков;

Пункт 4.9. ставок вознаграждения на расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте: проведение расследования по перечислению денежных средств по платежному поручению клиента – 10 долларов США + комиссия третьих банков.

Новые тарифы будут установлены для услуг: Пункт 2.3. ставок вознаграждения на расчетное обслуживание счетов в белорусских рублях:

Перевод безналичных денежных средств со счета клиента в течение операционного дня:

в системе ЗАО «Банк «Решение» – бесплатно;

в другой банк с использованием системы «Банк-Клиент», «Интернет-банк» за исключением налоговых и приравненных к ним платежей до 15-00 – 0,2 BYN за платеж;

в другой банк без использования системы «Банк-Клиент», «Интернет-банк» (за исключением налоговых и приравненных к ним платежей) до 13-00 – 2 BYN за платеж;

в другой банк после 13-00 без использования системы «Банк-Клиент», «Интернет-банк» (за исключением налоговых и приравненных к ним платежей) – 10 BYN за платеж;

в другой банк после 15-00 (за исключением налоговых и приравненных к ним платежей) с использованием системы «Банк-Клиент», «Интернет-банк» – 2,5 BYN за платеж;

Сопровождение постоянно действующего платежного поручения клиента – 5 BYN за платеж.