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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТНЫМ И ДОХОДНЫМ КАРТОЧКАМ
13:43 27.12.2016

ОАО «Технобанк» с 28 декабря по вновь заключаемым договорам и с 27 января по действующим договорам срочного отзывного депозита с оформлением карточек «Талака Ладная» будет применять новые условия по начислению процентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за 1-й календарный месяц повышенная ставка (при отсутствии расходных операций) составит ставка рефинансирования минус 5 процентных пунктов, пониженная (при наличии расходных операций) – 2%; за 2-й месяц – СР минус 5 п.п. и СР минус 9 п.п. соответственно; за 3-й месяц – СР минус 5 п.п. и СР минус 9 п.п. соответственно; за 4-й месяц – СР минус 5 п.п. и СР минус 9 п.п. соответственно; 5-й – СР минус 5 п.п. и СР минус 7 п.п. соответственно; 6-й – СР минус 5 п.п. и СР минус 7 п.п. соответственно; 7-й – СР минус 5 п.п. и СР минус 7 п.п. соответственно; 8-й – СР минус 5 п.п. и СР минус 5 п.п. соответственно.
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