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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
10:12 27.12.2016
ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 декабря изменило размер процентных ставок по кредитам физических лиц, в том числе по кредиту на рефинансирование ранее полученных кредитов «РЕАЛЬНЫЙ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту «РЕАЛЬНЫЙ» составит 21% годовых.
Измененные процентные ставки будут применяться ко вновь заключаемым кредитным договорам.
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