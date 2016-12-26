ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 декабря изменило размер процентных ставок по кредитам физических лиц, в том числе по кредиту на рефинансирование ранее полученных кредитов «РЕАЛЬНЫЙ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту «РЕАЛЬНЫЙ» составит 21% годовых.

Измененные процентные ставки будут применяться ко вновь заключаемым кредитным договорам.