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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПАРАМЕТРЫ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:08 26.12.2016

ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 декабря изменяет параметры срочных банковских депозитов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты устанавливается размер процентов:

по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского депозита в белорусских рублях «Приумножай» с минимальной суммой первоначального взноса от 100 BYN (1000 000 BYR) – 11%;

по вновь заключаемым договорам в белорусских рублях срочного отзывного банковского депозита «Доверяй» с мин суммой от 100 BYN (1000 000 BYR) – 12,5%;

по вновь заключаемым договорам в белорусских рублях срочного отзывного банковского депозита «Сохраняй»:

при сумме депозита от 50 - до 500 BYN (500 тыс. – 5 млн BYR) на срок 90-189 дней – 11%, 190-369 дней – 12%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 13,5%;

от 500 - до 2 500 BYN (5 млн – 25 млн BYR) на срок 90-189 дней – 11,5%, 190-369 дней – 12,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14%;

от 2 500 - до 10 000 BYN (25 млн – 100 млн BYR на срок 90-189 дней – 12%, 190-369 дней – 13%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14,5%;

от 10 000 BYN (100 млн BYR) на срок 90-189 дней – 12,5%, 190-369 дней – 13,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 15%.

по вновь заключаемым договорам в белорусских рублях срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй»:

при сумме депозита от 50 - до 500 BYN (500 тыс. – 5 млн BYR) на срок 90-189 дней – 13%, 190-369 дней – 14,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 16%;

от 500 - до 2 500 BYN (5 млн – 25 млн BYR) на срок 90-189 дней – 13,5%, 190-369 дней – 15%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 16,5%;

от 2 500 - до 10 000 BYN (25 млн – 100 млн BYR) на срок 90-189 дней – 14%, 190-369 дней – 15,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 17%;

от 10 000 BYN (100 млн BYR) на срок 90-189 дней – 14,5%, 190-369 дней – 16%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 17,5%.

Также прекращается прием дополнительных взносов по договорам в долларах США и евро:

срочного отзывного банковского депозита «Доверяй» (Условия от 23.03.2016 № 01/01-07/164), заключенных до 26.12.2016;

срочного банковского депозита «Динамичный» (Условия от 18.10.2006 № 01-05/209);

срочного банковского депозита «Настоящий выбор» (Условия от 13.05.2011 № 01-07/153);

срочного банковского депозита «Сохраняй» (Условия от 12.09.2011 № 01-07/310);

срочного банковского депозита «Пополняй» (Условия от 12.09.2011 № 01-07/312);

срочного банковского депозита «Управляй» (Условия от 12.09.2011 № 01-07/313);

срочного банковского депозита «Безотзывный» (Условия от 12.11.2015 № 01/01-07/385).
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