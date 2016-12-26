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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) РАЗМЕСТИЛ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 19-Й ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
17:39 26.12.2016
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) разместило в полном объеме 19-й выпуск облигаций (код выпуска - BY52642B5486, номер государственной регистрации - 5-200-02-2808 от 26.10.2016).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций Альфа-Банка на сумму: 20 млн рублей (14 и 16 выпуски), 350 млн российских рублей (15 выпуск), 15 млн долларов США (11 и 19 выпуски) и 5 млн евро (20 выпуск).
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