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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ДОЛЛАРОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:05 26.12.2016
ОАО «Белагропромбанк» 26 декабря начинает выпуск облигаций на предъявителя для физических лиц 216-217 выпусков в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность этого выпуска облигаций – 4% годовых.
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