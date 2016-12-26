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БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ДОЛЛАРОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:05 26.12.2016 ОАО «Белагропромбанк» 26 декабря начинает выпуск облигаций на предъявителя для физических лиц 216-217 выпусков в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность этого выпуска облигаций – 4% годовых.