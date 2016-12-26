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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ)
16:14 26.12.2016
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси зарегистрированы изменения в выпуски облигаций №15 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются, в частности, перечня руководящих лиц и размера уставного фонда эмитента.
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