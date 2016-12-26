БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ)

16:14 26.12.2016 Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси зарегистрированы изменения в выпуски облигаций №15 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются, в частности, перечня руководящих лиц и размера уставного фонда эмитента.