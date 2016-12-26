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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРИЛ БАНКОМАТНУЮ СЕТЬ
15:10 26.12.2016
ОАО «Белинвестбанк» расширяет свою сеть устройств самообслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены новые банкоматы по следующим адресам:
Минск: ул. Мазурова, 24 (магазин «Евроопт»); ул. Казимировская, 6 (магазин «Евроопт»); ул. Никифорова, 51 (магазин «Евроопт»);
д. Большой Тростенец, ул. Молодежная, 1 (спорткомплекс);
Бобруйск: ул. М.Горького, 29; ул. М.Горького, 36;
Могилев, ул. Габровская, 11;
Витебск, ул. Ленинградская, 211.
Был изменен принцип приема банковских платежных карточек в банкоматах по следующим адресам:
Минск: ул. Коллекторная, 11а (Дирекция по г. Минску и Минской области); ул. Мирошниченко, 3 (магазин «Виталюр»);
Лида, ул. Мицкевича, 39;
Гомель: ул. Минская, 42; ул. Ильича, 301 у-м «Черниговский».
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