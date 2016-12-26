БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРИЛ БАНКОМАТНУЮ СЕТЬ

15:10 26.12.2016 ОАО «Белинвестбанк» расширяет свою сеть устройств самообслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены новые банкоматы по следующим адресам: Минск: ул. Мазурова, 24 (магазин «Евроопт»); ул. Казимировская, 6 (магазин «Евроопт»); ул. Никифорова, 51 (магазин «Евроопт»); д. Большой Тростенец, ул. Молодежная, 1 (спорткомплекс); Бобруйск: ул. М.Горького, 29; ул. М.Горького, 36; Могилев, ул. Габровская, 11; Витебск, ул. Ленинградская, 211. Был изменен принцип приема банковских платежных карточек в банкоматах по следующим адресам: Минск: ул. Коллекторная, 11а (Дирекция по г. Минску и Минской области); ул. Мирошниченко, 3 (магазин «Виталюр»); Лида, ул. Мицкевича, 39; Гомель: ул. Минская, 42; ул. Ильича, 301 у-м «Черниговский».