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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ VISA ЗА САМЫЙ ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
13:17 26.12.2016
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) награжден дипломом компании Visa International «За самый высокий темп роста количества безналичных операций» среди банков Беларуси, эмитирующих карточки Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по состоянию на 3 квартал 2016 года количество безналичных операций составило 87% (год назад – 79%).
«Банк ВТБ принимает активное участие во всех мероприятиях по развитию в Республике Беларусь системы безналичных расчетов и электронных платежей, регулярно проводимых участниками финансового рынка, и нам очень приятно получить эту награду. Дистанционные платежи и безналичные расчеты помогают клиентам существенно экономить время и облегчают совершение финансовых операций, делая банковское обслуживание максимально удобным и комфортным», - отметил начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем Владимир Мильгуй.
Всего по состоянию на 01.10.2016 в Беларуси находится в обращении более 5,1 млн карточек Visa, из них около 380 тысяч - банка ВТБ. На 01.10.2015 банком было выпущено 344 тысячи карт (рост эмиссии составил около 10%).
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