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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИНВАЛЮТЕ
10:26 26.12.2016
Во «Франсабанк» ОАО с 26 декабря по вновь открываемым вкладам (депозитам) в иностранной валюте (доллары США, евро) применяются новые процентные ставки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Верный расчет» в долларах США или евро сроком на 95 дней применяется ставка в размере 2,5% годовых, на 185 дней – 3,2% годовых.
По отзывному депозиту «Результативный» в долларах США или евро сроком на 95 дней применяется ставка в размере 2,4% годовых, на 185 дней – 2,6% годовых.
Ставка при досрочном расторжении – 0,1% годовых.
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