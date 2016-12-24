Во «Франсабанк» ОАО с 26 декабря по вновь открываемым вкладам (депозитам) в иностранной валюте (доллары США, евро) применяются новые процентные ставки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Верный расчет» в долларах США или евро сроком на 95 дней применяется ставка в размере 2,5% годовых, на 185 дней – 3,2% годовых.

По отзывному депозиту «Результативный» в долларах США или евро сроком на 95 дней применяется ставка в размере 2,4% годовых, на 185 дней – 2,6% годовых.

Ставка при досрочном расторжении – 0,1% годовых.