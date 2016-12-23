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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПВЗНОСОВ В ДЕПОЗИТ «ЛИНИЯ РОСТА 3.0. СВЫШЕ ГОДА» В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ХРАНЕНИЯ
16:10 23.12.2016
ОАО «Белагропромбанк» предоставляет клиентам (вкладчикам), с которыми в период по 22 декабря 2016 года (включительно) заключены договоры срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0.Свыше года» сроком хранения 1110 календарных дней (по которым внесение дополнительных взносов не допускалось), возможность внесения дополнительных взносов во вклад (депозит) в течение всего определенного договором срока хранения денежных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам предоставляется возможность заключить дополнительное соглашение к договору без посещения подразделений банка.
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