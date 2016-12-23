БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

14:26 23.12.2016 ОАО «Белинвестбанк» предоставило возможность входа в систему «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг» для физических лиц с использованием данных из межбанковской системы идентификации Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь зарегистрированные пользователи, у которых активирована анкета в системе «Интернет-банкинг» или приложении «Мобильный банкинг», могут также получить доступ к сервисам Белинвестбанка с использованием межбанковской системы идентификации.