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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
14:26 23.12.2016
ОАО «Белинвестбанк» предоставило возможность входа в систему «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг» для физических лиц с использованием данных из межбанковской системы идентификации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь зарегистрированные пользователи, у которых активирована анкета в системе «Интернет-банкинг» или приложении «Мобильный банкинг», могут также получить доступ к сервисам Белинвестбанка с использованием межбанковской системы идентификации.
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