«Франсабанк» ОАО с 23 января 2017 года изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется вкладов:

открытых в период с 01.05 по 30.06.2016: «Верный расчет» 385 дней в USD — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в USD — 4,2%; «Результативный» 735 дней в USD — 3,5%;

открытых в период с 01.03 по 30.04.2016: «Верный расчет» 385 дней в USD — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в USD — 4,2%;

открытых в период с 01.03 по 30.05.2016: «Верный расчет» 385 дней в EUR — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в EUR — 4,2%.