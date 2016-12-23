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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:22 23.12.2016
«Франсабанк» ОАО с 23 января 2017 года изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется вкладов:
открытых в период с 01.05 по 30.06.2016: «Верный расчет» 385 дней в USD — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в USD — 4,2%; «Результативный» 735 дней в USD — 3,5%;
открытых в период с 01.03 по 30.04.2016: «Верный расчет» 385 дней в USD — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в USD — 4,2%;
открытых в период с 01.03 по 30.05.2016: «Верный расчет» 385 дней в EUR — 4,1%; «Верный расчет» 735 дней в EUR — 4,2%.
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