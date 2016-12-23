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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ 25 ДЕКАБРЯ
12:47 23.12.2016

ОАО «Белгазпромбанк» предупреждает о возможных перерывах в работе банкоматов в городе Минске 25 декабря с 9:00 до 18:00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется банкоматов, расположенных по адресам: проспект Машерова,78 (ЦБУ №701), улица Маяковского,15 (ЦБУ №703), проспект Независимости,44 (ЦБУ№704), улица Романовская Слобода, 5 (ЦБУ №705), улица Богдановича, 116 (ЦБУ № 706).

Перерывы в работе связаны с проведением плановых технических работ.
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