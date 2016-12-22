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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОАО «ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК» РАСШИРЕНЫ
11:39 23.12.2016

Лицензионные полномочия ОАО «Евроторгинвестбанк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, в соответствии с постановлением правления Нацбанка №628 от 21 декабря 2016 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО «Евроторгинвестбанк» дополнено следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.

ОАО «Евроторгинвестбанк» действует на основании лицензии Национального банка на осуществление банковской деятельности №26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал ОАО «Евроторгинвестбанк» на 1 декабря 2016 года составляет 51423,3 тыс. рублей.

С реестром лицензий на осуществление банковской деятельности, содержащим перечень банковских операций, которые вправе осуществлять банки, можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка.
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