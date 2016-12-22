|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОАО «ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК» РАСШИРЕНЫ
11:39 23.12.2016
Лицензионные полномочия ОАО «Евроторгинвестбанк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, в соответствии с постановлением правления Нацбанка №628 от 21 декабря 2016 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО «Евроторгинвестбанк» дополнено следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.
ОАО «Евроторгинвестбанк» действует на основании лицензии Национального банка на осуществление банковской деятельности №26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал ОАО «Евроторгинвестбанк» на 1 декабря 2016 года составляет 51423,3 тыс. рублей.
С реестром лицензий на осуществление банковской деятельности, содержащим перечень банковских операций, которые вправе осуществлять банки, можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
Курсы в банках
на 23.12.2016
Конвертация в банках
на 23.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте