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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ГОГАЛЬ ЗВЫЧАЙНЫ» СЕРИИ «ПТУШКА ГОДА»
10:17 23.12.2016

Национальный банк Беларуси 23 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Гогаль звычайны» серии «Птушка года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются монеты: серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 2000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Беларуси, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре, в овале, – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре, в овале, символизирующем яйцо, – рельефное изображение птицы; по овалу надписи: слева – ПТУШКА ГОДА, справа – ГОГАЛЬ ЗВЫЧАЙНЫ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». Серебряные монеты изготовлены качеством «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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