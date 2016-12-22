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23.12.2016

 

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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВРЕМЕННОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМАХ ДБО УТРОМ 23 ДЕКАБРЯ
17:30 22.12.2016

ОАО «Белагропромбанк» 23 декабря с 00:10 до 07:25 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности, погашения кредитной задолженности, в том числе через систему ЕРИП, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам физических лиц, отражение остатков по вкладным счетам, совершения операций пополнения вкладных счетов в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг), в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках), по счетам открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, открытия оn-line депозита в Интернет-банкинге и мобильном приложении банка.
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