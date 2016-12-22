|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 22 ДЕКАБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОДУКТУ «А-КУРС»
15:26 22.12.2016
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22 декабря вносит изменения по продукту «А-Курс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, операции, производимые в торговых точках и относящиеся к МСС-кодам 4812 и 4814 (под данными кодами значится телекоммуникационное оборудование и услуги, в том числе покупка телефонов), не учитываются при расчете Бонусного лимита по продукту «А-Курс» для последующего осуществления валютно-обменных операций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
Курсы в банках
на 22.12.2016
Конвертация в банках
на 22.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте