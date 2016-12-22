БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 22 ДЕКАБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОДУКТУ «А-КУРС»

15:26 22.12.2016 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22 декабря вносит изменения по продукту «А-Курс». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, операции, производимые в торговых точках и относящиеся к МСС-кодам 4812 и 4814 (под данными кодами значится телекоммуникационное оборудование и услуги, в том числе покупка телефонов), не учитываются при расчете Бонусного лимита по продукту «А-Курс» для последующего осуществления валютно-обменных операций.