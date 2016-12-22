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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК С 1 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРЛИЦ И ИП
14:37 22.12.2016
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 января 2017 года вносит изменения в Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяется порядок удержания ежемесячной платы по Пакетам операций (тарифным планам). В соответствии с п. 2.7. Общих положений и порядка применения пакетов операций (тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежемесячная плата будет удерживаться банком, начиная с 1 рабочего дня текущего месяца. В случае неуплаты вознаграждения за пакетное обслуживание по последний рабочий день текущего месяца включительно, банк вправе приостановить с первого числа следующего месяца начисление ежемесячной платы по пакету операций и отказать клиенту в совершении расходных операций по соответствующему договору банковского счета (за исключением платежей, проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и по исполнительным документам судов в соответствии с законодательством Беларуси, а также платежей в пользу банка) до момента погашения клиентом образовавшейся задолженности перед банком.
С 1 января в Пакетах операций (тарифных планах) «Микро», «Легкий», «Минимальный» и «Стандартный» не предусматривается установление размера вознаграждения за исполнение переводов в системе BISS по платежным инструкциям на бумажном носителе, в том числе с нанесенным штрих-кодом. Данные переводы при обслуживании на вышеуказанных Пакетах операций будут оплачиваться в соответствии с размерами, установленными Сборником вознаграждений. Эти тарифные планы включают в себя подключение и обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client».
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