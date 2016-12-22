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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА УТВЕРДИЛ СМЕТУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ НА 2017 ГОД
13:15 22.12.2016
Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» утвердил смету доходов и расходов и инвестиционную программу на 2017 год.
Наблюдательному совету представлена информация о мерах по реализации банком утвержденной правлением Национального банка Стратегии цифрового банкинга в Беларуси на 2016-2020 годы. Советом одобрены предложенные подходы к реализации указанной стратегии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на очередном заседании Наблюдательного совета рассмотрены вопросы эффективности инвестиций в уставные фонды дочерних предприятий, заслушаны отчеты постоянных представителей в Наблюдательных советах дочерних компаний.
Для проведения обязательного аудита достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год, утверждена аудиторская компания ИУП «Делойт и Туш», входящая в «большую четверку» крупнейших аудиторских компаний мира.
Рассмотрены итоги работы департамента внутреннего аудита, деятельность департамента внутреннего аудита в текущем году признана удовлетворительной.
Для целей выплаты годовых бонусов членам правления банка на 2017 год утверждены ключевые показатели эффективности деятельности.
Наблюдательным советом также рассмотрены организационные вопросы порядка взаимодействия банка с финансовым консультантом в рамках проекта по реализации миноритарного пакета акций и иные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
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